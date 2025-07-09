ترامب يوضح موقفه من حضور نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية 2025

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضوره لنهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل.

وتنتهي البطولة التي بدأت في الولايات المتحدة منذ 14 يونيو بالمباراة النهائية الأحد المقبل.

ويأتي هذا التأكيد بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن افتتاح مكتب له في نيويورك في برج ترامب استعدادًا لكأس العالم 2026 الصيف المقبل.

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وتقام المباراة النهائية يوم الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .

وينتظر تشيلسي الفائز من لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان لملاقاته في النهائي.

فقد أقصى فريق تشيلسي منافسه فلومينينسي البرازيلي من نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وألحق تشيلسي بمنافسه البرازيلي أول هزيمه له في البطولة، بعدما نجح في عبور دور المجموعات ودوري ثمن وربع النهائي دون تلقي أي هزيمة.

وعلى الجانب الآخر في نصف النهائي، يلعب باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد العاشرة مساء الأربعاء.

وفي حالة تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية سيكون الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في البطولة.

أما تأهل باريس سان جيرمان، فيعني تلقي كافة فرق البطولة لخسائر.

دونالد ترامب كأس العالم للأندية
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