مهاجم فرانكفورت ينتقل إلى فرايبورج

أعلن نادي فرايبورج تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيجور ماتانوفيتش قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت.

ووقع ماتانوفيتش على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2029.

ولم يعلن فرايبورج قيمة الصفقة ضم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة تمت مقابل 8 ملايين يورو.

ماتانوفيتش لم يشارك كثيرا في الموسم الماضي مع فرانكفورت.

ففي النصف الأول من الموسم ظل حبيسا لمقاعد البدلاء وسط تألق عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي في الخط الأمامي.

أما في النصف الثاني من الموسم بعد رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي عانى من الإصابات.

ليصل مجموع ما لعبه طوال الموسم 673 دقيقة خلال 25 مباراة معظمها كبديل.