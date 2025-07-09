بعد تأخر 4 ساعات.. فيفا يتدخل لحل أزمة هبوط طائرة ريال مدريد في نيويورك

وصلت في ساعة متأخرة من صباح اليوم الأربعاء طائرة فريق ريال مدريد الإسباني إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأخرت طائرة ريال مدريد في الإقلاع نحو نيويورك بسبب الطقس السيئ وحلول عاصفة استوائية.

واستمرت الطائرة في التحليق حول محيط مطار نيويورك بسبب عدم الحصول على إذن للهبوط.

وبعد أكثر من ساعتين من التحليق في السماء تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليحل الأزمة وتحصل الطائرة على إذن بالهبوط في المطار.

وبسبب التأخر لأكثر من 4 ساعات تم إلغاء المؤتمر الصحفي لـ تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتين هما إم بي سي أكشن، ويعلق عليها فهد العتيبي.

وتذاع أيضا المواجهة عبر قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.

وتقام المباراة على ملعب ميتلايف.

وكان ريال مدريد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2.

بينما وصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني بثنائية دون رد.