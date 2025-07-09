بعد تأخر 4 ساعات.. فيفا يتدخل لحل أزمة هبوط طائرة ريال مدريد في نيويورك

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - ريال مدريد

وصلت في ساعة متأخرة من صباح اليوم الأربعاء طائرة فريق ريال مدريد الإسباني إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأخرت طائرة ريال مدريد في الإقلاع نحو نيويورك بسبب الطقس السيئ وحلول عاصفة استوائية.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية – موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقين ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل سفر بعثة ريال مدريد إلى نيويورك

واستمرت الطائرة في التحليق حول محيط مطار نيويورك بسبب عدم الحصول على إذن للهبوط.

وبعد أكثر من ساعتين من التحليق في السماء تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليحل الأزمة وتحصل الطائرة على إذن بالهبوط في المطار.

وبسبب التأخر لأكثر من 4 ساعات تم إلغاء المؤتمر الصحفي لـ تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتين هما إم بي سي أكشن، ويعلق عليها فهد العتيبي.

وتذاع أيضا المواجهة عبر قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.

وتقام المباراة على ملعب ميتلايف.

وكان ريال مدريد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2.

بينما وصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني بثنائية دون رد.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية
نرشح لكم
موسيالا يبرئ دوناروما من اتهامات التسبب في إصابته بيدرو نيتو: أتمنى تحقيق لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا كايسيدو يثير القلق في تشيلسي قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية لاعب الوداد يعدد مكاسب المشاركة في كأس العالم للأندية رغم قسوة الهزائم ترامب يوضح موقفه من حضور نهائي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية – موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقين جواو بيدرو: أعتذر لـ فلومينينسي ولكني لاعبا محترفا.. وعلينا التفكير في النهائي ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع
أخر الأخبار
صحيفة المنتخب: مدرب الوداد يضغط لضم صلاح مصدق من الزمالك 8 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: هندرسون ينهي عقده مع أياكس.. ويدرس بعض العروض 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الفرنسي يعلن استمرار ليون في الدوري بعد قبول الاستئناف 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس 35 دقيقة | سعودي في الجول
أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي 40 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني - أيمن عبد العزيز مدربا لـ دايموند.. وجعفر مديرا للكرة ساعة | القسم الثاني
الشريعي لـ في الجول: تعثر انتقال كالوشا لـ مودرن بسبب خلافات مالية ساعة | الدوري المصري
سندرلاند يضم جناحا مغريبا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 4 محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي
/articles/508928/بعد-تأخر-4-ساعات-فيفا-يتدخل-لحل-أزمة-هبوط-طائرة-ريال-مدريد-في-نيويورك