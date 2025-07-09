بورتو يصارع إنتر وروما على ضم نجم بالميراس
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 11:27
كتب : FilGoal
دخل بورتو في سباق التعاقد مع الكولومبي ريتشارد ريوس نجم بالميراس البرازيلي خلال هذا الصيف.
ريتشارد ريوس
النادي : بالميراس
ولفت ريوس الأنظار بقوة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وبحسب سكاي سبورت، فإن روما وإنتر يرغبان بشدة في التعاقد مع ريوس لاعب الوسط لفريق بالميراس.
وأوضحت التقارير ذاتها أن بورتو أيضا يرغب في تعزيز صفوفه بضم الدولي الكولومبي.
ويرغب بالميراس في الحصول على 30 مليون يورو من أجل التخلي عن ريوس خلال هذا الصيف
ريوس صاحب الـ 25 عاما يلعب في صفوف بالميراس منذ صيف 2023.
وقاد ريوس بالميراس للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة من تشيلسي 2-1 وتوديع البطولة.
ريوس لعب 137 مباراة بقميص بالميراس وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.
نرشح لكم
تقرير: إنتر يخطط للتعاقد مع أسينسيو بعد تأخر 4 ساعات.. فيفا يتدخل لحل أزمة هبوط طائرة ريال مدريد في نيويورك كأس العالم للأندية – موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقين بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل سفر بعثة ريال مدريد إلى نيويورك تشواميني: نستطيع تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان ماركا: ريال مدريد يستأنف مفاوضاته مع بنفيكا للحصول على خدمات كاريراس تعيين جابريال هاينز في الطاقم التدريبي لـ أرسنال "النقطة السوداء".. تفاصيل تحقيقات الشرطة الإسبانية عن حادث جوتا المميت