بورتو يصارع إنتر وروما على ضم نجم بالميراس

دخل بورتو في سباق التعاقد مع الكولومبي ريتشارد ريوس نجم بالميراس البرازيلي خلال هذا الصيف.

ولفت ريوس الأنظار بقوة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب سكاي سبورت، فإن روما وإنتر يرغبان بشدة في التعاقد مع ريوس لاعب الوسط لفريق بالميراس.

وأوضحت التقارير ذاتها أن بورتو أيضا يرغب في تعزيز صفوفه بضم الدولي الكولومبي.

ويرغب بالميراس في الحصول على 30 مليون يورو من أجل التخلي عن ريوس خلال هذا الصيف

ريوس صاحب الـ 25 عاما يلعب في صفوف بالميراس منذ صيف 2023.

وقاد ريوس بالميراس للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة من تشيلسي 2-1 وتوديع البطولة.

ريوس لعب 137 مباراة بقميص بالميراس وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.