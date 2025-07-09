كأس العالم للأندية – موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقين
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 10:47
كتب : FilGoal
تقام اليوم المباراة الثانية لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان تشيلسي الإنجليزي حجز مكانه في النهائي بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناتين هما إم بي سي أكشن، ويعلق عليها فهد العتيبي.
وتذاع أيضا المواجهة عبر قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض.
وتقام المباراة على ملعب ميتلايف.
وكان ريال مدريد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2.
بينما وصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني بثنائية دون رد.
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