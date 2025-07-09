جواو بيدرو: أعتذر لـ فلومينينسي ولكني لاعبا محترفا.. وعلينا التفكير في النهائي

قدم جواو بيدرو مهاجم تشيلسي الجديد اعتذاره لفريقه السابق فلومينينسي، بعد تسجيل هدفين قادا البلوز إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح بيدرو في تصريحات عبر DAZN: "سعيد بتسجيل هدفي الأول مع تشيلسي، لكنني أعلم أيضًا أن هذه البطولة مهمة جدًا لفلومينينسي، لا يسعني إلا أن أعتذر، لكن يجب أن أكون محترفًا، ألعب لتشيلسي يدفعون لي لأسجل الأهداف، واليوم كنت سعيدًا بالتسجيل".

وانضم جواو بيدرو إلى تشيلسي قادما من برايتون خلال كأس العالم للأندية.

ولعب جواو بيدرو لفريق فلومينينسي قبل الانتقال إلى واتفورد في شتاء 2020، ثم برايتون قبل الانضمام إلى تشيلسي مؤخرًا.

وأكمل "أعتقد أنه كان حلمًا، أنا سعيد جدًا بتسجيلي هدفين اليوم، الآن علينا التفكير في النهائي".

وأضاف "أخبرني المدرب أن ألعب بنفس الطريقة التي لعبت بها في المباراة الأخيرة، وحصلت على المزيد من الوقت للقيام بعملي، وفاز الفريق، ولعب بشكل جيد، وهذا هو المهم".

وتابع "أحاول تحسين أدائي في كل حصة تدريبية، لكنني أعلم أن الأمر صعب، لقد ساعدوني أيضًا. الآن أحتاج إلى الراحة والتركيز على النهائي لأنني أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة للغاية".

وعن شعوره حال الفوز باللقب، رد جواو بيدرو: "سيكون لقبي الأول، أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة جدًا، جئتُ قبل أسبوع، والآن سأخوض نهائيًا، أنا سعيد جدًا، لقد رحب بي الفريق ترحيبًا حارًا، والآن علينا المضي قدمًا."

وحقق تشيلسي الفوز على حساب فلومينينسي بهدفين نظيفين في نصف النهائي سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو.

وينتظر تشيلسي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وبذلك تأكد أن يكون بطل كأس العالم للأندية فريق أوروبي للمرة الـ12 على التوالي (11 بالنظام القديم، وبطل النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقا).

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .