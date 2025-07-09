خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 00:21

كتب : إبراهيم رمضان

بدر حامد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات كرة القدم بالنادي.

وارتبط اسم بدر حامد خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن النادي في ظل إعادة هيكلة قطاعات الكرة.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم الاستقرار على استمراره كرئيس لقطاعات كرة القدم.

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وتشمل قطاعات كرة القدم كل من قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات والكرة النسائية.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين علي السعيد مديرا فناي لفريق السيدات لكرة القدم في حضور بدر حامد.

وأكد بدر حامد على أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق علي السعيد، تم خلالها الترتيب والتنسيق للفترة المُقبلة.

الزمالك بدر حامد قطاع كرة القدم
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