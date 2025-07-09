بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية

أقصى فريق تشيلسي الإنجليزي منافسه فلومينينسي البرازيلي من نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وألحق تشيلسي بمنافسه البرازيلي أول هزيمه له في البطولة، بعدما نجح في عبور دور المجموعات ودوري ثمن وربع النهائي دون تلقي أي هزيمة.

فلومينينسي احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بتعادلين وفوز وحيد، قبل الإطاحة بإنتر الإيطالي بهدفين في دور الـ16.

وفي الدور ربع النهائي أقصى فلومينينسي منافسه الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل انتهاء رحلته في نصف النهائي.

أما فريق تشيلسي فاحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ6 نقاط بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي وفوزين أمام الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي.

واصل تشيلسي رحلته إلى المباراة النهائية بالفوز أمام بنفيكا 4-1، وبالميراس 2 - 1، ثم فلومينينسي 2-0.

وعلى الجانب الآخر في نصف النهائي، يلعب باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد العاشرة مساء الأربعاء.

باريس سان جيرمان نال هزيمة في دور المجموعة بعد الخسارة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف نظيف.

أما ريال مدريد فيبقى الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتلق أي خسارة بعد.

ريال مدريد تصدر مجموعته الثامنة بفوزين أمام سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، وتعادل أمام الهلال السعودي.

الملكي واصل مسيرته إلى نصف النهائي بفوز أمام يوفنتوس 1-0، وأمام دورتموند 3-2.

وفي حالة تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية سيكون الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في البطولة.

أما تأهل باريس سان جيرمان، فيعني تلقي كافة فرق البطولة لخسائر.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .