بيلينجهام: نواجه بطل أوروبا ونبحث عن تحقيق كأس العالم للأندية

صرح الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، عن حاجة ريال مدريد لتحقيق كأس العالم للأندية وتخطي باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة القارية.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان غدًا الأربعاء بنصف نهائي البطولة القارية في تمام العاشرة مساءًا.

وقال جود بيلينجهام لوسائل الإعلام: "مباراة معقدة ضد بطل دوري الأبطال الحالي، ولكننا سنفعل كل ما يلزم للفوز والتأهل، عندما كنا في نيويورك، كان هناك أشخاص خارج الفندق يحاولون رؤية ما يحدث داخل الحافلة، إنه لأمر مذهل".

وتابع "أن أتمكن من تمثيل هذا النادي 100 مرة هو أمر لا يصدق، آمل أن تكون هناك 100 مباراة أخرى قادمة".

وأضاف "هناك العديد من الأحلام التي حققتها من ضمنها الفوز بدوري الأبطال، الدوري، اللعب مع لاعبين مذهلين، تسجيل أهداف مهمة، كل هذا جزء من حلم أن تكون لاعباً في ريال مدريد".

وأنهى حديثه " كما قلت دائماً سأفعل أي شيء من أجل الفريق وفي أي مركز، وميزاتي هي أنني أستطيع اللعب في مراكز مختلفة".

وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور نصف النهائي بعدما حقق الانتصار على بروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا، وفيران جارسيا، وكيليان مبابي، بينما سجل ثنائية بروسيا دورتموند ماكسيميليان بايير وسيرج جيراسي.