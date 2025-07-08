بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل سفر بعثة ريال مدريد إلى نيويورك

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 23:44

كتب : عبد الرحمن شريف

ريال مدريد

تأجلت رحلة ريال مدريد الإسباني، التي سوف تنطلق إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويتواجد لاعبو ريال مدريد الآن في المطار، ينتظرون الموافقة الأمنية من أجل السفر بسبب سوء الطقس.

ويعتبر العائق في سفر الفريق عاصفة هوائية قوية أعاقت رحلة الفريق الملكي للسفر إلى نيويورك.

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وخاض لاعبو ريال مدريد التمرين الأخير قبل السفر إلى نيويورك، وسيقدم تشابي ألونسو المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الوصول إلى نيويورك.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان غدًا الأربعاء بنصف نهائي البطولة القارية في تمام العاشرة مساءً.

وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور نصف النهائي بعد تحقيق الانتصار على حساب بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا، وفيران جارسيا، وكيليان مبابي، بينما سجل ثنائية بروسيا دورتموند ماكسيميليان بايير وسيرج جيراسي.

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