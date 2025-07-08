الرمادي: لم أفكر في الرحيل عن الزمالك قبل نهائي الكأس وهذه حقيقة الخلاف مع القباني

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - الزمالك

يرى أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك أن اسم النادي الأبيض أكبر من أي شخص.

وقال الرمادي عبر قناة أون سبورت: "اسم الزمالك أكبر من اسم أيمن الرمادي كثيرا، وبالتالي اسم الزمالك سيضيف الكثير لي".

وأضاف "أنا مدرب أهتم بالتفاصيل ولكن هناك أمور لا يتم دراستها بالورقة والقلم ويجب أن توافق عليها دون تردد مثل فرصة تدريب الزمالك".

أخبار متعلقة:
الزمالك يكرم أيمن الرمادي انتظام محمد شحاتة في تدريبات الزمالك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: أحمد ربيع يغيب عن التدريبات لإتمام انتقاله للزمالك

وأكمل "عندما يُطلب مني تدريب الزمالك يجب أن تقل التفاصيل التي أطلبها، ولكن عندما أدخل النادي كنت أركز في أدق التفاصيل رغم قصر المدة التي كانت 33 يوما".

وواصل "هناك بعض الأمور يجب أن يتدرب عليها اللاعبين لمدة 6 أسابيع، ولكن في أسبوعين فقط اللاعبين في الزمالك كانوا على الطريق الصحيح".

وأشار "واجهنا الكثير من الصعوبات في الزمالك، ولكن ما هي الفرق التي لا تعاني من صعوبات".

وعن خلافه مع وائل القباني قال: "أحترم وائل القباني ولكن كان هناك خلافا بيننا في الجهاز الفني للزمالك، أعتقد أنه لم يقصد الإساءة للنادي ولكن خانه التعبير في بعض تصريحاته".

واستطرد "الخبرات التراكمية في النواحي الإدارية لدى وائل القباني تحتاج لفترة أكبر، ومن وجهة نظري أنه أخطأ بطريقة غير مقصودة في بعض الأمور".

وشدد "لم أفكر في ترك معسكر الزمالك قبل نهائي الكأس أمام بيراميدز، وكان هناك خلاف بسيط بشأن الاجتماع مع اللاعبين والأمر تم حله بسرعة".

وأوضح "شيكابالا تدخل وجلس مع الجهاز الفني وتم عقد جلسة وانتهى الأمر سريعا ولم يكن هناك أزمة كبيرة، كان سوء فهم فقط".

وبسؤاله هل جمعت متعلقاتك وكنت تستعت لترك معسكر الزمالك قبل نهائي الكأس قال: "هذا كلام أول مرة أسمعه".

وأكد "الأمور يتم تضخيمها في الزمالك بطريقة لا أعرف هي متعمدة أم بالصدفة".

وشرح "في الفترة التي توليت فيها الزمالك كانوا 33 يوما بشكل مثالي ولم تحدث أي مشاكل تماما، وهناك فرق أخرى لاعبيها يضربون بعضهم البعض وتحدث بها مشاكل كبيرة".

وأفصح "أوصيت في تقريري لإدارة الزمالك أن يتم تعيين مدير رياضي ومعه ثنائي ليساعده، ومدير تقني أيضا ومعه ثنائي ليساعده".

وأتم تصريحاته "إذا أكملت مع الزمالك في الموسم كنت أحتاج إلى من 4 إلى 6 صفقات، بالإضافة إلى استمرار شيكابالا لأنه يسيطر على غرفة الملابس".

الزمالك الدوري المصري أيمن الرمادي
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة الرمادي: كنت أريد ضم قندوسي للزمالك.. والسعيد قادر على اللعب موسمين مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الحزم السعودي الزمالك يكرم أيمن الرمادي انتظام محمد شحاتة في تدريبات الزمالك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية غير عادية.. استمرار مجلس إدارة الإسماعيلي تعديلات قانون الرياضة – استبدال بند الـ8 سنوات بـ 12.. وشروط عضوية مجالس الأندية تعديلات قانون الرياضة - تحديد آلية شركات الكرة في الأندية ونسبة أسهمها
أخر الأخبار
جواو بيدرو: أعتذر لـ فلومينينسي ولكني لاعبا محترفا.. وعلينا التفكير في النهائي ساعة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: سعداء بالموسم الرائع لـ تشيلسي.. وباريس وريال مدريد فريقان من الطراز الرفيع ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة ساعة | الدوري المصري
بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
الرمادي: كنت أريد ضم قندوسي للزمالك.. والسعيد قادر على اللعب موسمين 2 ساعة | الدوري المصري
بسلاح فلومينينسي القديم.. تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بيلينجهام: نواجه بطل أوروبا ونبحث عن تحقيق كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل سفر بعثة ريال مدريد إلى نيويورك 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي
/articles/508916/الرمادي-لم-أفكر-في-الرحيل-عن-الزمالك-قبل-نهائي-الكأس-وهذه-حقيقة-الخلاف-مع-القباني