الرمادي: لم أفكر في الرحيل عن الزمالك قبل نهائي الكأس وهذه حقيقة الخلاف مع القباني

يرى أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك أن اسم النادي الأبيض أكبر من أي شخص.

وقال الرمادي عبر قناة أون سبورت: "اسم الزمالك أكبر من اسم أيمن الرمادي كثيرا، وبالتالي اسم الزمالك سيضيف الكثير لي".

وأضاف "أنا مدرب أهتم بالتفاصيل ولكن هناك أمور لا يتم دراستها بالورقة والقلم ويجب أن توافق عليها دون تردد مثل فرصة تدريب الزمالك".

وأكمل "عندما يُطلب مني تدريب الزمالك يجب أن تقل التفاصيل التي أطلبها، ولكن عندما أدخل النادي كنت أركز في أدق التفاصيل رغم قصر المدة التي كانت 33 يوما".

وواصل "هناك بعض الأمور يجب أن يتدرب عليها اللاعبين لمدة 6 أسابيع، ولكن في أسبوعين فقط اللاعبين في الزمالك كانوا على الطريق الصحيح".

وأشار "واجهنا الكثير من الصعوبات في الزمالك، ولكن ما هي الفرق التي لا تعاني من صعوبات".

وعن خلافه مع وائل القباني قال: "أحترم وائل القباني ولكن كان هناك خلافا بيننا في الجهاز الفني للزمالك، أعتقد أنه لم يقصد الإساءة للنادي ولكن خانه التعبير في بعض تصريحاته".

واستطرد "الخبرات التراكمية في النواحي الإدارية لدى وائل القباني تحتاج لفترة أكبر، ومن وجهة نظري أنه أخطأ بطريقة غير مقصودة في بعض الأمور".

وشدد "لم أفكر في ترك معسكر الزمالك قبل نهائي الكأس أمام بيراميدز، وكان هناك خلاف بسيط بشأن الاجتماع مع اللاعبين والأمر تم حله بسرعة".

وأوضح "شيكابالا تدخل وجلس مع الجهاز الفني وتم عقد جلسة وانتهى الأمر سريعا ولم يكن هناك أزمة كبيرة، كان سوء فهم فقط".

وبسؤاله هل جمعت متعلقاتك وكنت تستعت لترك معسكر الزمالك قبل نهائي الكأس قال: "هذا كلام أول مرة أسمعه".

وأكد "الأمور يتم تضخيمها في الزمالك بطريقة لا أعرف هي متعمدة أم بالصدفة".

وشرح "في الفترة التي توليت فيها الزمالك كانوا 33 يوما بشكل مثالي ولم تحدث أي مشاكل تماما، وهناك فرق أخرى لاعبيها يضربون بعضهم البعض وتحدث بها مشاكل كبيرة".

وأفصح "أوصيت في تقريري لإدارة الزمالك أن يتم تعيين مدير رياضي ومعه ثنائي ليساعده، ومدير تقني أيضا ومعه ثنائي ليساعده".

وأتم تصريحاته "إذا أكملت مع الزمالك في الموسم كنت أحتاج إلى من 4 إلى 6 صفقات، بالإضافة إلى استمرار شيكابالا لأنه يسيطر على غرفة الملابس".