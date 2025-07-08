مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الحزم السعودي

تلقى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عرضا رسميا من الحزم السعودي لضمه هذا الصيف.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وكشف مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لـ FilGoal.com: "عبد القادر تلقى عرضا رسميا من الحزم السعودي".

وتابع المصدر "أحمد عبد القادر يرحب بالعرض وينتظر قرار الأهلي".

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.