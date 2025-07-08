الزمالك يكرم أيمن الرمادي

كرّم مجلس إدارة نادي الزمالك، أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وأعلن الزمالك منذ أيام رحيل الرمادي بشكل رسمي عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر نهاية تعاقده.

وشهد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة التكريم.

ومنح حسين لبيب درع النادي للمدير الفني السابق لفريق الكرة تقديراً لدوره الكبير ومجهوداته مع الزمالك في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.

كما تم تكريم كل من أيمن عبد العزيز المدرب العام وأحمد سمير المدرب المساعد ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

ووجه الزمالك الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

كما أعلن النادي رحيل الجهاز الفني بالكامل للفريق ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

ورحل أيضا الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد تولى تدريبه خلفا لجوزيه بيسيرو المدرب الأسبق للفريق.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.