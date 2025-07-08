بحضور فايز.. منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهتي الكويت وديا

واصل منتخب مصر تحت 20 سنة تدريباته استعدادا لكأس العالم للشباب.

ودخل منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للفريق، في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبلين.

ويلعب المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي المستضيف، ونيوزيلندا، واليابان.

وتواجد محمود فايز المشرف على محللي الآداء بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول، في المران.

وشدد نبيه على الروح الجديدة وحالة الإصرار التي يظهر عليها اللاعبون في تنفيذ التعليمات استعدادا لوديتي المنتخب المقبلتين أمام منتخب الكويت الأوليمبي.

ويستعد منتخب الشباب لمواجهة منتخب الكويت الأولمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري.

وتأهل منتخب الشباب تحت 20 سنة إلى كأس العالم بعد احتلال المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

وضمت قائمة منتخب الشباب كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد)

الدفاع: إبراهيم عادل - محمد إبراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - أحمد زيزو - عبد الحميد أحمد - محمد جمال - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي

الوسط: احمد خالد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا - أحمد وحيد - مروان محمود - محمد عبد الله - عمر سيد - حامد عبد الله - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمود صلاح - ياسين عاطف - علي إيهاب - أحمد ناجي

الهجوم: محمد السوقي - يوسف صابر - أدهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا