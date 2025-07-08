انتهت في كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(2) تشيلسي

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

جواو بيدرو

يواجه تشيلسي فريق فلومينينسي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشيلسي نجح في تخطي بالميراس البرازيلي، فيما أقصى فلومينينسي منافسه الهلال السعودي، بالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-0 وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية

ق 82: نيكولاس جاكسون يهدر انفرد أمام مرمى فلومينينسي ويسدد في الشباك من الخارج.

ق 68: تبديلان لتشيلسي بنزول مادويكي ورييس جيمس بدلا من نيتو ومالو جوستو.

ق 65: تياجو سيلفا ينقذ مرماه من تلقي الهدف الثالث بعدما تصدي لتسديدة نكونكو على خط المرمى.

ق 60: تبديل لتشيلسي بنزول نيكولاس جاكسون بدلا من جواو بيدرو.

ق 56: جووووول جواو بيدرو يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة لتدخل الشباك.

ق 54: تبديلان لفلومينينسي بنزول كينو وايفيرالدو ستوم بدلا من تياجو دوس سانتوس وجيرمان كانو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

ق 45+1: ركنية نفذها نيتو ونجح نكونكو في لعبها رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس فلومينينسي بقليل.

ق 36: الحكم يلغي ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة تواجد يد تشالوبا في وضعها الطبيعي.

ق 35: ضربة جزاء لصالح فلومينينسي ضد تشالوبا مدافع تشيلسي بعد اصطدام الكرة بيده.

ق 25: كوكوريا ينقذ مرماه من تلقي هدف محقق، بعدما أبعد الكرة على خط المرمى قبل بلوغ الشباك

ق 21: فابيو حارس فلومينينسي يتألق ويتصدى لرأسية مالو جوستو القوية ليحافظ على شباكه من تلقي الهدف الثاني.

ق 18: جوووووول جواو بيدرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة صاروخية ويرفض الاحتفال

انطلاق المباراة

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