تشواميني: نستطيع تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان

أعرب أوريل تشواميني، عن جاهزية ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان غدًا الأربعاء بنصف نهائي البطولة القارية في تمام العاشرة مساءً.

وقال تشواميني لوسائل الإعلام: "نحن نعمل بشكل جيد للتحضير لمباراة باريس سان جيرمان، وعلينا الفوز وسنبذل قصارى جهدنا ونقاتل للفوز بالمباراة والبطولة، باريس فريق جيد ويضم العديد من اللاعبين الذين أعرفهم شخصيًا لكننا نملك الكفاءة للفوز عليهم وعلينا إظهار ذلك".

وواصل: "يومًا بعد يوم نفهم بشكل أكبر وأدق ما يريده تشابي ألونسو وجهازه الفني، نحن بفضله نتحسن داخل الملعب وخارجه في كل مباراة، مركزي المفضل هو لاعب وسط، لكن مهمتي هي التكيف مع ما يريده المدرب، وهذا يعتمد على ظروف كل مباراة وأسلوب لعب الخصم".

وأنهى حديثه: "لدينا القدرة على الفوز والتأهل أمام باريس سان جيرمان، ويجب علينا إظهار ذلك فقط في الملعب أمام الجماهير".

وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور نصف النهائي بعدما حقق الانتصار على بروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا، وفيران جارسيا، وكيليان مبابي، بينما سجل ثنائية بروسيا دورتموند ماكسيميليان بايير وسيرج جيراسي.