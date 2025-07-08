كرة سلة - اللقب السادس.. منتخب مصر يتوج بالبطولة العربية للسيدات
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 21:34
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر لسيدات كرة السلة بلقب البطولة العربية للمرة السادسة في تاريخه.
وحسم منتخب سيدات مصر لكرة السلة لقب البطولة العربية بعد الفوز على تونس بنتيجة 92-74.
وكان منتخب مصر احتل المركز الأول في الدور التمهيدي للبطولة واحتل منتخب الأردن المركز الثاني وتونس المركز الثالث والجزائر المركز الرابع.
وذلك بعدما فاز في مبارياته الثلاث في الدور الأول.
وبذلك حقق منتخب مصر لقب البطولة العربية للسيدات للمرة السادسة في تاريخه.
وأقيمت النسخة 14 من البطولة العربية على صالة استاد القاهرة.
وحقق منتخب السيدات اللقب أعوام 92 و94 و97 و2017 و2023.
ويحقق منتخب السيدات اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2017 و2023.
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد السكندري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد عزب لاعب الزمالك السابق كرة سلة – تونس إلى نهائي البطولة العربية للسيدات لتواجه مصر كرة سلة - منتخب مصر يتأهل لنهائي البطولة العربية للسيدات بالفوز على الجزائر كرة سلة – منتخب مصر للسيدات يهزم تونس ويلاقي الجزائر في نصف نهائي البطولة العربية أجوستي: بعد 4 مواسم رائعة أحترم رؤية إدارة الأهلي عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: استمرار أحمد عمر مدربا لفريق السلة كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في البطولة العربية بالفوز على الجزائر سبورتنج لـ في الجول: بيجاد مروان إلى الزمالك.. وتعيين أحمد مرعي لقيادة فريق السلة