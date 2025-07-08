كرة سلة - اللقب السادس.. منتخب مصر يتوج بالبطولة العربية للسيدات

توج منتخب مصر لسيدات كرة السلة بلقب البطولة العربية للمرة السادسة في تاريخه.

وحسم منتخب سيدات مصر لكرة السلة لقب البطولة العربية بعد الفوز على تونس بنتيجة 92-74.

وكان منتخب مصر احتل المركز الأول في الدور التمهيدي للبطولة واحتل منتخب الأردن المركز الثاني وتونس المركز الثالث والجزائر المركز الرابع.

وذلك بعدما فاز في مبارياته الثلاث في الدور الأول.

وبذلك حقق منتخب مصر لقب البطولة العربية للسيدات للمرة السادسة في تاريخه.

وأقيمت النسخة 14 من البطولة العربية على صالة استاد القاهرة.

وحقق منتخب السيدات اللقب أعوام 92 و94 و97 و2017 و2023.

ويحقق منتخب السيدات اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2017 و2023.