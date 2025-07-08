التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي لأول مرة.. وسيلفا أساسي مع فلومينينسي

يلتقي تشيلسي الإنجليزي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي 3 تبديلات في تشكيل البلوز.

وقرر الدفع بـ جواو بيدرو المهاجم الجديد القادم من برايتون أساسي لأول مرة في تشكيل الفريق على حساب ليام ديلاب.

كذلك قرر الدفع بـ توسين أداربيويو بدلا من ليفي كولويل، وكايسيدو بدلا من رييس جيمس.

ويبدأ تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه – توسين أداربيويو – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

وسط الهجوم: كريستوفر نكونكو – كول بالمر – بيدرو نيتو

الهجوم: جواو بيدرو

أما ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلومينينسي فأجرى 3 تبديلات.

ويبدأ جوجا بدلا من خوان بابلو فريتيس في قلب الدفاع، وبيريرا هركليز وتياجو سانتوس بدلا من صامويل تشافيير، وماتيوس مارتينيلي.

ويخوض فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: جوجا - تياجو سيلفا - إجناسيو

خط الوسط: ريني - هيركوليز بيريرا - نوناتو - فاكوندو بيرنال - تياجو سانتوس

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو

تشيلسي نجح في تخطي بالميراس البرازيلي، فيما أقصى فلومينينسي منافسه الهلال السعودي، بالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .