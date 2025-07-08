بوتافوجو يعلن دافيدي أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 20:52

كتب : عبد الرحمن شريف

دافيدي أنشيلوتي - بوتافوجو

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، عن تعيين الإيطالي دافيدي أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق.

وأفاد الإعلان الرسمي عن توقيع دافيدي عقدًا حتى صيف 2026.

ووصل المدرب الإيطالي صباح اليوم إلى مطار جالياو ليتم تقديمه لوسائل الإعلام.

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وآتى المدرب الإيطالي بمساعدين: الإسباني لويس تيفينيت، والبريطاني أندرو مانجان، بالإضافة إلى مدرب بدني لوكا جيرا.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

ومنذ 2021 عيّن بوتافوجو 6 مدربين بواقع مدرب لكل 6 أشهر، فقط البرتغالي لويس كاسترو هو من تجاوزت ولايته عاما.

وسيعود بوتافوجو للمشاركات المحلية يوم 12 يوليو المقبل بلقاء فاسكو دا جاما لحساب الجولة 13 من الدوري البرازيلي.

وودع بوتافوجو كأس العالم للأندية 2025 على يد بالميراس بالخسارة 1-0 في دور الـ 16.

بوتافوجو دافيدي أنشيلوتي
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