عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية غير عادية.. استمرار مجلس إدارة الإسماعيلي

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

يستمر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حتى نهاية مدته القانونية.

ويأتي ذلك بعد عدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي استمرار المجلس حتى نهاية مدته القانونية.

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وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"يعلن النادي الإسماعيلي أنه قد انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، الموعد القانوني المجدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية".

"ونظرا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يُعد منتهيا من الناحية الإجرائية".

"ويتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلية بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم استمارات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة".

"ويؤكد المجلس التزامه أمام جماهير النادي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية، بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تركات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية".

"ويأتي ذلك تمهيدا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتسعد جماهيره العريقة في كل مكان".

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