تقرير أرجنتيني: دي بول على أبواب إنتر ميامي لمزاملة ميسي

اقترب إنتر ميامي الأمريكي من التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة TYC الأرجنتينية، أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح بين الطرفين والاتفاق بات قريبًا جدًا.

ويعرض إنتر ميامي دفع 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات رودريجو دي بول لمزاملة ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

وينتهي عقد رودريجو دي بول مع أتلتيكو مدريد صيف 2026، وانضم للفريق صيف 2021 قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

وشارك دي بول مع أتلتيكو مدريد في 187 مباراة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 26 هدفًا.

رودريجو دي بول البالغ من العمر 31 عاما، توج مع الأرجنتين بكأس العالم مع التانجو 2022، وبطولتي كوبا أمريكا 2021، و2024.

وانضم دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادما من أودينيزي.

ولعب دي بول في مسيرته لأندية راسينج الأرجنتيني، وفالنسيا الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، وأتليتكو مدريد.

وخاض دي بول الموسم الماضي 53 مباراة في كافة البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 10.

وودع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعدما حصل الفريق على المركز الثالث بـ6 نقاط في المجموعة الثانية التي ضمت كل من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.