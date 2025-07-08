ماركا: ريال مدريد يستأنف مفاوضاته مع بنفيكا للحصول على خدمات كاريراس

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 19:33

كتب : عبد الرحمن شريف

ألفارو كاريراس - بنفيكا

يستأنف ريال مدريد مفاوضاته من أجل ضم ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا البرتغالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد عاد بقوة من أجل التعاقد مع الظهير الإسباني بطلب خاص من تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقًا للمصدر فإن بنفيكا عازم على بيع اللاعب بـ50 مليون يورو، على الجانب الآخر ريال مدريد لا يريد دفع هذا المبلغ ويريد الحصول على خدمات اللاعب بمبلغ أقل.

وكان اللاعب قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد قبل بداية كأس العالم للأندية 2025، حيث كان يطمح أن يشارك مع الفريق الملكي بالبطولة القارية.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

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