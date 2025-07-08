تعديلات قانون الرياضة – استثناء جديد في الجمع بين مجلسين.. وتغليظ عقوبة الشغب والمنشطات

أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعديلات على بنود الجمع بين مجلسين بالإضافة لتغليظ عقوبات الشغب والمنشطات.

وشهدت التعديلات عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد باستثناء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية فقط.

كما تقرر إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف في حالات الشغب وحرمانه من حضور المباريات لفترة تتراوح بين موسم إلى ثلاثة مواسم رياضية.

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وجاءت التعديلات التي تم اعتمادها بشأن الجمع بين مجلسين وتغليظ عقوبة الشغب والمنشطات على النحو التالي:

-استثناء أعضاء اللجنة الأولمبية واللجنة البارلمبية من عدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس رياضي

- مادة (41/ الفقرة الأولى)

فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري.

-الشغب الرياضي

المادة (91 مكرر/ 1):

تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

-المنشطات

المادة (91 مكررًا):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.