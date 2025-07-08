كرة يد - تدعيم جديد.. الزمالك يعلن ضم يوسف عمرو

أعلن نادي الزمالك ضم يوسف عمرو لاعب المقاولون العرب لكرة اليد.

ويعتبر ذلك هو التدعيم الثاني للفريق بعد التعاقد مع بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج للفريق الأول.

ويأتي التعاقد مع يوسف عمرو لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب في مركز الظهير الأيمن ويعتبر من العناصر المميزة في جيل 2008.

ويشارك يوسف عمرو بصفة أساسية مع منتخب 2008 كما تم تصعيده للمشاركة مع منتخب 2006.

وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.

وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.

ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.