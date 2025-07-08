"تعمد العنف" يضاعف عقوبة لاعبي سان جيرمان.. وغياب مدافع ريال مدريد مباراة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لاعبي باريس سان جيرمان مباراتين، فيما قرر إيقاف لاعب ريال مدريد مباراة واحدة.

ونال ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز لاعبي باريس بطاقة حمراء في مباراة الفريق الباريسي أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي لكأس العالم للأندية، فيما نال ديان هويسن مدافع ريال مدريد بطاقة حمراء أمام بروسيا دورتموند الألماني.

ويلتقي تشيلسي الإنجليزي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فيما يقام نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي الآخر.

وتأكد غياب ثنائي باريس سان جيرمان، ومدافع ريال مدريد عن مباراة نصف النهائي.

فيما كشف فيفا عن استمرار إيقاف ثنائي باريس سان جيرمان المدافعان ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما أمام بايرن ميونيخ وذلك بسبب تعمد العنف.

وتلقى باتشو الطرد المباشر بعد تدخله القوي على قدم ليون جورتسيكا، فيما تم طرد هيرنانديز بسبب توجيهه ضربة بالمرفق لـ رافائيل جيريرو، وهو ما أدى إلى إيقافهما مباراتين.

أما هويسن فلم تقر فيفا بتعمد هويسن اعتراض جيراسي مهاجم دورتموند، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .