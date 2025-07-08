"تعمد العنف" يضاعف عقوبة لاعبي سان جيرمان.. وغياب مدافع ريال مدريد مباراة

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

دين هاوسن لاعب ريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لاعبي باريس سان جيرمان مباراتين، فيما قرر إيقاف لاعب ريال مدريد مباراة واحدة.

ونال ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز لاعبي باريس بطاقة حمراء في مباراة الفريق الباريسي أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي لكأس العالم للأندية، فيما نال ديان هويسن مدافع ريال مدريد بطاقة حمراء أمام بروسيا دورتموند الألماني.

ويلتقي تشيلسي الإنجليزي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فيما يقام نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي الآخر.

أخبار متعلقة:
روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان راديو مونت كارلو: غياب 4 لاعبين عن مران باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتأكد غياب ثنائي باريس سان جيرمان، ومدافع ريال مدريد عن مباراة نصف النهائي.

فيما كشف فيفا عن استمرار إيقاف ثنائي باريس سان جيرمان المدافعان ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز بعد طردهما أمام بايرن ميونيخ وذلك بسبب تعمد العنف.

وتلقى باتشو الطرد المباشر بعد تدخله القوي على قدم ليون جورتسيكا، فيما تم طرد هيرنانديز بسبب توجيهه ضربة بالمرفق لـ رافائيل جيريرو، وهو ما أدى إلى إيقافهما مباراتين.

أما هويسن فلم تقر فيفا بتعمد هويسن اعتراض جيراسي مهاجم دورتموند، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة .

كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان دين هاوسن باتشو هيرنانديز
نرشح لكم
ديلي ميل: إستيفاو رفض عرض تشيلسي بالاستمرار مع الفريق لنهاية كأس العالم تياجو سيلفا: أحب تشيلسي ولكن لا خيار سوى الفوز عليهم لبلوغ النهائي فران جارسيا: علينا إثبات أن ريال مدريد أفضل من سان جيرمان على أرض الملعب أرنولد: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سان جيرمان.. وكل شيئ وارد في مرحلة خروج المغلوب روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان رومانو: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض لـ جونزالو جارسيا مواعيد مباريات اليوم 8 يوليو.. تشيلسي ضد فلومينينسي ومؤمن سليمان في كأس العراق بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة
أخر الأخبار
عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية غير عادية.. استمرار مجلس إدارة الإسماعيلي 34 دقيقة | الدوري المصري
تعديلات قانون الرياضة – استبدال بند الـ8 سنوات بـ 12.. وشروط عضوية مجالس الأندية 46 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير أرجنتيني: دي بول على أبواب إنتر ميامي لمزاملة ميسي 47 دقيقة | أمريكا
ماركا: ريال مدريد يستأنف مفاوضاته مع بنفيكا للحصول على خدمات كاريراس 54 دقيقة | ميركاتو
تعديلات قانون الرياضة - تحديد آلية شركات الكرة في الأندية ونسبة أسهمها ساعة | الكرة المصرية
تعديلات قانون الرياضة – استثناء جديد في الجمع بين مجلسين.. وتغليظ عقوبة الشغب والمنشطات ساعة | الكرة المصرية
تعيين جابريال هاينز في الطاقم التدريبي لـ أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
"النقطة السوداء".. تفاصيل تحقيقات الشرطة الإسبانية عن حادث جوتا المميت ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي
/articles/508895/تعمد-العنف-يضاعف-عقوبة-لاعبي-سان-جيرمان-وغياب-مدافع-ريال-مدريد-مباراة