وكيله لـ في الجول: انتقال أحمد مجدي من بلدية المحلة إلى المقاولون العرب

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 18:05

كتب : حامد وجدي

أحمد مجدي - الجونة

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع بلدية المحلة لضم أحمد مجدي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويلعب أحمد مجدي -26 عاما- في مركز الظهير الأيمن كما يجيد اللعب في مركز الجناح.

وكشف أحمد رأفت وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "انتقل أحمد مجدي إلى المقاولون العرب من بلدية المحلة".

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وأوضح "وقع اللاعب على تعاقد انضمامه إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة".

وسبق لأحمد مجدي اللعب لأندية الإنتاج الحربي والنصر والمريخ وبلبيس وبلدية المحلة والجونة.

وشارك أحمد مجدي مع الجونة الموسم الماضي في 23 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا على أن تهبط 4 فرق لدوري المحترفين ويصعد 3 فقط.

الدوري المصري أحمد مجدي المقاولون العرب
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