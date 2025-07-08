ديلي ميل: إستيفاو رفض عرض تشيلسي بالاستمرار مع الفريق لنهاية كأس العالم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن رفض إستيفاو ويليان نجم تشيلسي المنتظر ولاعب بالميراس البرازيلي عن رفضه فكرة الاستمرار مع الأزرق لنهاية كأس العالم للأندية، وذلك بعد خروج فريقه البرازيلي من البطولة.

وودع بالميراس بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية من دور الثمانية، بعدما خسر أمام تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك انتهت مسيرة إستيفاو مع بالميراس قبل أن ينضم إلى تشيلسي الذي تعاقد معه بشكل رسمي قبل البطولةز

وأشارت الصحيفة أن إستيفاو رفض الاستمرار مع تشيلسي فيما تبقى من البطولة، وذلك من أجل حرصه على وداع زملائه في بالميراس بطريقة تليق بناديه السابق.

وكشف إستيفاو عن الحديث الذي دار بينه وبين كول بالمر زميله المنتظر في تشيلسي بعد مباراة الفريقين.

وقال إستيفاو: "بالمر قال إنه متحمس لي ويريدني أن آتي معهم بعد المباراة، لكني أردت البقاء مع زملائي في بالميراس لفترة أطول، جئت معهم إلى هنا وأريد أن أغادر معهم".

وأضاف "لكني أغادر بفخر وأنا سعيد بوجود ناد عملاق مثل تشيلسي يفتح أبوابه لي، أردت فقط أن أظهر لجمهوري الجديد في إنجلترا من أنا وهذا كل ما في الأمر".

وأكمل "آمل أن أتعلم وأنا متأكد من أنني أتيت إلى لندن لأتطور ولأصنع التاريخ هناك أيضا".