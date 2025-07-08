مصدر مقرب من إياد العسقلاني يكشف لـ في الجول تواصل الأهلي لبحث إمكانية ضم اللاعب
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 17:44
كتب : محمد عبد العظيم
دخل إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي هذا الصيف.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
وكان FilGoal.com قد علم إتمام الأهلي تعاقده مع ياسين مرعي مدافع فاركو.
وكشف مصدر مقرب من إياد العسقلاني لـ FilGoal.com: "اللاعب يدخل قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي هذا الصيف".
وتابع "النادي بدأ تواصله مع ممثلي إياد العسقلاني لبحث موقفه وموقف ناديه من بيعه".
واختتم المصدر تصريحاته "ويأتي ذلك في ظل عدم وضوح موقف أشرف داري من الاستمرار أو الرحيل".
المدافع صاحب الـ 20 عاما انتقل إلى روستوف في شهر يناير 2024 قادما من الإسماعيلي.
وأصبح لاعب الإسماعيلي السابق أول لاعب مصري يخوض مباريات في الدوري الروسي.
وتعرض العسقلاني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي وتعافى منها مؤخرا.
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