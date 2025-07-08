دي لا فوينتي: لا يجب التسرع خلف الحماس الزائد في الحكم على جونزالو

يرى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا ضرورة عدم التسرع خلف الحماس الزائد في الحكم على جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد.

جونزالو جارسيا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "جونزالو جارسيا يبني قناعة بأنه سيكون لاعبا ذو مستقبل باهر، لكن الأهم هو عدم التسرع أو الانسياق خلف الحماس الزائد بعد مباريات قليلة".

وأضاف "جونزالو لم يلعب ولو ثانية واحدة في الدوري الإسباني بعد".

وأكمل "ما علينا فعله هو منح كل لاعب وقته، لا يزال هناك متسع من الوقت لاستدعائه في المعسكر المقبل للمنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "أشجع جونزالو بالطبع وأكون سعيدا بمستواه وأتمنى أن يكون هناك الكثير من جونزالو وهاوسن وكوبارسي".

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات في وقت سابق، فإن ريال مدريد لن يستمع لأي عروض إعارة أو انتقال دائم لجونزالو غارسيا.

وأوضح رومانو أن تشابي ألونسو سعيد للغاية بوجود جارساي ويرفض رحيله رغم تلقي المهاجم الشاب العديد من العروض.

وتلقى جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، عروضا للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الانتقالات الصيفية.

وتألق جارسيا خلال كأس العالم للأندية في ظهوره الأول مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 4 أهداف بالتساوي مع ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، وكلاهما ودع البطولة.

وكشف برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، عن تلقى جونالو 10 عروض.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العروض القادمة لمهاجم ريال مدريد، من إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه تشيلسي الإنجليزي منافسه فلومينينيسي البرازيلي العاشرة مساء الثلاثاء.

ولعب جونزالو جارسيا أساسيا في تشكيل الفريق الملكي نتيجة إصابة كيليان مبابي قبل انطلاق البطولة بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.