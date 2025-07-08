تياجو سيلفا: أحب تشيلسي ولكن لا خيار سوى الفوز عليهم لبلوغ النهائي

شدد تياجو سيلفا قائد فلومينينسي البرازيلي على صعوبة مواجهة فريقد ضد ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي ضد فلومينينسي في العاشرة مساء الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال تياجو سيلفا عبر بي إن سبورتس: "رغم كل المودة التي أكنها لتشلسي، حين نواجههم لا خيار سوى التركيز من أجل الفوز".

وأضاف "سأبقى مشجعا لتشلسي وباريس سان جيرمان مدى الحياة، فقد منحتهم كل ما أستطيع. الآن أفعل الأمر ذاته مع فلومينينسي، وأتمنى أن ننجح في التأهل للنهائي".

وقضى تياجو سيلفا 8 سنوات بقميص باريس سان جيرمان بين عامي 2012-2020.

فيما لعب 4 مواسم بقميص تشيلسي قبل ان ينتقل لصفوف فلومينينسي منذ صيف 2024.

وتأهل الفريق البرازيلي لنصف النهائي بعد الفوز على الهلال 2-1 في ربع النهائي.

فيما حجز تشيلسي مقعده بنصف النهائي بفوزه على بالميراس 2-1.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب باريس سان جيرمان مساء الأربعاء ضد ريال مدريد.