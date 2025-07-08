مصدر من أيك أثينا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك لضم زيني سالفادور

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 16:10

كتب : عبد الرحمن شريف

زيني سالفادور

كشف مصدر من نادي أيك أثينا اليوناني، عن حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم مهاجم الفريق الأنجولي زيني سالفادور للانضمام للقلعة البيضاء.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا يوجد عرض رسمي من الزمالك لزيني سالفادور حتى الآن".

وأضاف "اللاعب من الصعب أن يغادر النادي هذا الموسم بسبب أهميته الكبيرة".

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وأنهى حديثه قائلا: "الطريقة الممكنة لرحيله من النادي هي الحصول على عرض مالي كبير".

وأتم الزمالك اتفاقه مع زميل زيني في منتخب أنجولا وهو شيكو بانزا لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وعلم FilGoal.com سابقا أن الاتفاق قد تم بين الناديين، وأرسل الزمالك العقود إلى نادي إستريلا دا أمادورا تمهيدا لضم الأنجولي شيكو بانزا.

وأعلن نادي الزمالك منذ أيام تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ أيمن الرمادي لقيادة القلعة البيضاء.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

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