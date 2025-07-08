خبر في الجول - اختبارات بدنية ومعسكرات لتجهيز الحكام للموسم الجديد

أعدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خطة الاستعداد للموسم الجديد.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بانطلاق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة الحكام ستجري اختبارات بدنية لجميع الحكام في اواخر شهر يوليو الجاري وبدايات شهر أغسط المقبل,

كما ستقوم لجنة الحكام بإقامة معسكرات لتجهيز الحكام لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدوري بين يومي 20و25 يوليو الجاري.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "سيتم إجراء قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري بين يومي 20 و25 يوليو الجاري".

ويشهد يوم 8 أغسطس المقبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري المصري.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.