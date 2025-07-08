تقرير يكشف مطالب سانشو المادية من يوفنتوس.. وموقف النادي

كشف تقرير من صحيفة كورييري ديلو سبورت عن مطالب جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد المادية للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب كورييري ديلو سبورت فإن سانشو طلب من يوفنتوس الحصول على 8 ملايين يورو سنويا.

وأفادت الصحيفة أن عرض النادي الإيطالي بلغ 6 ملايين يورو فقط والمفاوضات جارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح الإنجليزي خفض مطالبه من البداية، إذ يحصل من مانشستر يونايتد على 10 ملايين يورو سنويا.

سانشو صاحب الـ25 عاما لعب معارا الموسم المنصرم بقميص تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الدولي الإنجليزي بصفوف شباب مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو من يونايتد إلى دورتموند لمدة 6 أشهر، وتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل العودة لقلعة أولد ترافورد.

ولعب سانشو الموسم الماضي 31 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، و8 مباريات في دوري المؤتمر الذي توج به البلوز، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.