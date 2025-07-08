فران جارسيا: علينا إثبات أن ريال مدريد أفضل من سان جيرمان على أرض الملعب

شدد فران جارسيا لاعب ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وقال فران جارسيا لاعب ريال مدريد عبر موقع فيفا: "لقد أثبت باريس سان جيرمان بالفعل مدى جودته، سواءً على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا. لقد دخلوا كأس العالم للأندية كمنافسين على اللقب، أعتقد أن لاعبي الخط الخلفي لدينا بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لصد هجماتهم، وجعل الأمور صعبة عليهم".

واستدرك "ولكن في النهاية، يجب أن يكونوا حذرين منا أيضًا. بالنسبة لي، لا يزال ريال مدريد هو الفريق الأفضل. والآن، علينا إثبات ذلك على أرض الملعب".

وأتم"لا أعتقد أنه من الصعب علينا أن نصبح أبطالًا للعالم، بالنظر إلى المعايير التي نلتزم بها كل يوم في مدريد. فقط علينا أن نحافظ على تركيزنا، ونواصل البناء على التقدم الذي أحرزناه منذ قدوم المدرب تشابي ألونسو. نحن نبذل جهدًا كبيرًا، ويمكنك أن ترى هذا التحول في عقليتنا تدريجيًا".

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.

وسجل أهداف الفريق الملكي كل من: جونزالو جارسيا، فيران جارسيا، وكيليان مبابي، فيما أحرز دورتموند ثنائيته عبر ماكسيميليان بايير وسيرهو جيراسي.

فيما حجز باريس سان جيرمان مقعده في نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

وسجل ديزري دوي وعثمان ديمبيلي هدفي الفريق الباريسي بشباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وفي النصف النهائي الأخر يلعب تشيلسي ضد فلومينينسي مساء الثلاثاء.