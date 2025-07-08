الاتحاد السكندري يستعير نور علاء من سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

انضمام نور علاء للاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع نور علاء لاعب سيراميكا كليوباترا.

ووقع صاحب الـ 22 عاما على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل عن وجود اتفاق مبدئي بين الناديين يتيح انتقال نور علاء للاتحاد السكندري.

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وانضم نور علاء لسيراميكا كليوباترا قادما من النجوم في 2024.

وشارك اللاعب في 3 مباريات فقط بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن سبورت السابق في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد النادي مع محمود عجيب مهاجم ديروط على سبيل الإعارة.

ويقود أحمد سامي تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد تمهيدا للموسم الجديد.

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