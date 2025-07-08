مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: قرعة الدوري بين يومي 20 و25 يوليو

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 15:11

كتب : محمد جمال

قرعة الدوري المصري - رابطة الأندية

كشف مصدر من رابطة الأندية عن موعد إجراء قرعة منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الموسم المنصرم بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "سيتم إجراء قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري بين يومي 20 و25 يوليو الجاري".

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ويشهد يوم 8 أغسطس المقبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري المصري.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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