دي مارزيو: بنفيكا يقترب من ضم تياجو ألمادا

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

تياجو ألمادا - الأرجنتين ضد أوروجواي

اقترب بنفيكا من التوصل إلى اتفاق مع بوتافوجو لضم لاعبه تياجو ألمادا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقًا للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن بنفيكا أرسل عرضه الأول للنادي البرازيلي مقابل 35 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.

ثم أرسل بنفيكا عرضًا ثانيًا بقيمة 40 مليون يورو، وهو ما قرّبه من التوصل إلى اتفاق مع بوتافوجو.

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اللاعب الأرجنتيني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

صاحب الـ21 عامًا شارك في 21 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

كما خاض ألمادا 10 مباريات بقميص منتخب الأرجنتين الأول، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا.

أنهى بنفيكا الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري البرتغالي، وضَمِن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وودّع بنفيكا كأس العالم للأندية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

تياجو ألمادا بنفيكا بوتافوجو
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