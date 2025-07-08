رومانو: القادسية يستعد لفسخ عقد أوباميانج بالتراضي
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 14:43
كتب : FilGoal
يستعد نادي القادسية لفسخ عقد بيير إميريك أوباميانج لاعب الفريق بالتراضي.
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : القادسية
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس أن القادسية يستعد لفسخ عقد أوباميانج بالتراضي لرغبة النادي في ضم مهاجم أصغر سنا.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.
وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالوري السعودي.
وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.
واحتل أوباميانج المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفا.
وأنهى القادسية موسمه في الدوري السعودي محتلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.
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