ذا أثليتك: إنتر ميامي يثق في تجديد ميسي رغم مفاوضات أهلي جدة

يثق نادي إنتر ميامي الأمريكي في قدرته على تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وينتهي تعاقد ميسي مع إنتر ميامي في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن إنتر ميامي يثق في قدرته على تجديد عقد ميسي وان المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية.

وأوضحت التقارير أن إنتر ميامي على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يقود بموجبه ميسي الفريق إلى ملعبه الجديد (فريدوم بارك) في عام 2026، رغم مفاوضات أهلي جدة مع قائد المنتخب الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن بدء مفاوضات أهلي جدة مع ميسي لإقناعه بالانضمام إلى صفوف بطل آسيا.

وأشار التقرير إلى أن ميسي أصبح بين عرضين جادين الأول هو التجديد لصالح إنتر ميامي والآخر الموافقة بإغراءات العرض السعودي.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية للمفاوضات حتى الآن، لكن صندوق الاستثمار السعودي سيبذل قصارى جهده من أجل حسم الصفقة.

وودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر صيف 2023 بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ونجح ليونيل ميسي هذا الموسم في المساهمة بـ 18 هدفا خلال 14 مباراة خاضهم مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

إذ سجل ميسي 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

بينما في كأس العالم للأندية، نجح في تسجيل هدف من أربع مباريات عندما سجل بمرمى فريق بورتو.