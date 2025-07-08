الاتحاد السكندري يستعير محمود عجيب مهاجم ديروط
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 14:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع محمود عجيب قادما من ديروط.
محمود عجيب
النادي : سيراميكا كليوباترا
ووقع عجيب على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ويلعب عجيب في مركز المهاجم الصريح.
وتعاقد النادي السكندري مع محمود عبد الرحيم "جنش" في صفقة انتقال حر.
ويقود أحمد سامي تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.
وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط للدرجة الثانية.
وبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد تمهيدا للموسم الجديد.
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