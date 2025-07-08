أرنولد: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سان جيرمان.. وكل شيئ وارد في مرحلة خروج المغلوب

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وقال ألكسندر أرنولد عبر موقع فيفا: "لعبت ضد باريس سان جيرمان هذا الموسم وكانوا فريقا استثنائيا. بالطبع ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "في مراحل خروج المغلوب، كل شيء وارد. نستعد لمواجهة قوية وأتمنى أن يفوز الفريق الأفضل".

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.

وسجل أهداف الفريق الملكي كل من: جونزالو جارسيا، فيران جارسيا، وكيليان مبابي، فيما أحرز دورتموند ثنائيته عبر ماكسيميليان بايير وسيرهو جيراسي.

فيما حجز باريس سان جيرمان مقعده في نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

وسجل ديزري دوي وعثمان ديمبيلي هدفي الفريق الباريسي بشباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وفي النصف النهائي الأخر يلعب تشيلسي ضد فلومينينسي مساء الثلاثاء.