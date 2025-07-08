قرعة دوري المحترفين - السكة الحديد يواجه الترسانة.. وطنطا ضد بترول أسيوط في الجولة الأولى

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دوري المحترفين المصري.

القرعة أقيمت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة السكة الحديد مودرن مع الترسانة.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

مسار × لافيينا

السكة الحديد مودرن × الترسانة

أبو قير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الإنتاج الحربي × راية

وتنطلق المسابقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

وكان كل من وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية قد صعدوا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي.