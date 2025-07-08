قرعة دوري المحترفين - السكة الحديد يواجه الترسانة.. وطنطا ضد بترول أسيوط في الجولة الأولى

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 13:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دوري المحترفين المصري.

القرعة أقيمت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة السكة الحديد مودرن مع الترسانة.

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وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

مسار × لافيينا

السكة الحديد مودرن × الترسانة

أبو قير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الإنتاج الحربي × راية

وتنطلق المسابقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

وكان كل من وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية قد صعدوا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي.

دوري المحترفين
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