آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة

يرغب وكيل لويس دياز في إدراج بند إذا تمكن برشلونة من التوصل لاتفاق مع ليفربول لضمه اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة آس فإن وكيل اللاعب الكولومبي اشترط إدراج بند في عقده يلزم برشلونة بدفع تعويض مالي حال عدم تسجيله.

وأفادت الصحيفة أن هذا البند يزيد عقبات إتمام الصفقة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السبب الأساسي في عدم إتمام التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو يعود إلى اشتراطه على برشلونة بتقديم ضمان كتابي بأنه سيسجل وسيتمكن من اللعب.

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027 وانضم له يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك اللاعب مع ليفربول 148 مباراة تمكن من تسجيل 41 هدفا، وصناعة 23 هدفا.

وحقق مع الريدز لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.