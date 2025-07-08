روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان

يثق المدافع الألماني أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد في جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وقال روديجير عبر موقع فيفا: "باريس سان جيرمان فريق صعب للغاية".

وأضاف "لقد أثبتوا أنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا، لذا ستكون مباراة صعبة. لكننا ريال مدريد ومستعدون للتحدي".

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.

وسجل أهداف الفريق الملكي كل من: جونزالو جارسيا، فيران جارسيا، وكيليان مبابي، فيما أحرز دورتموند ثنائيته عبر ماكسيميليان بايير وسيرهو جيراسي.

فيما حجز باريس سان جيرمان مقعده في نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

وسجل ديزري دوي وعثمان ديمبيلي هدفي الفريق الباريسي بشباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وفي النصف النهائي الأخر يلعب تشيلسي ضد فلومينينسي مساء الثلاثاء.