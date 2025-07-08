رومانو: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض لـ جونزالو جارسيا

يرفض ريال مدريد الاستماع لأي عروض لانتقال مهاجمه جونزالو جارسيا خلال هذا الصيف.

ولفت جارسيا الأنظار مع ريال مدريد في منافسات كأس العالم للأندية.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فإن ريال مدريد لن يستمع لأي عروض إعارة أو انتقال دائم لجونزالو غارسيا.

وأوضح رومانو أن تشابي ألونسو سعيد للغاية بوجود جارساي ويرفض رحيله رغم تلقي المهاجم الشاب العديد من العروض.

وتلقى جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، عروضا للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الانتقالات الصيفية.

وتألق جارسيا خلال كأس العالم للأندية في ظهوره الأول مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 4 أهداف بالتساوي مع ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، وكلاهما ودع البطولة.

وكشف برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، عن تلقى جونالو 10 عروض.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العروض القادمة لمهاجم ريال مدريد، من إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه تشيلسي الإنجليزي منافسه فلومينينيسي البرازيلي العاشرة مساء الثلاثاء.

ولعب جونزالو جارسيا أساسيا في تشكيل الفريق الملكي نتيجة إصابة كيليان مبابي قبل انطلاق البطولة بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.