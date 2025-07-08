تقرير: حفيد موسوليني يقترب من الانتقال إلى كريمونيزي

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

رومانو فلورياني موسوليني

اقترب نادي كريمونيزي من استعارة رومانو فلورياني حفيد موسوليني الديكتاتور الإيطالي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة الميساجيرو الإيطالية، فإن كريمونيزي قريب من التوصل لاتفاق مع لاتسيو لاستعارة موسوليني مع أحقية الشراء مع وجود بند أحقية إعادة الشراء للنسور.

وأثار موسوليني الجدل في الموسم المنقضي عندما كان يلعب معارا إلى يوفي ستابيا.

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وأثناء مباراة يوفي ستابيا وهو الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ويلعب له رومانو موسوليني، ضد فريق تشيزينا سجل اللاعب أول هدف في مسيرته الاحترافية.

وذهب رومانو إلى جماهير فريقه في المدرجات ليحتفل معها بعد الهدف وهو يشير لهم بعلامة السكوت.

لكن الجمهور في المدرجات مع ذكر اسم اللاعب الأول من قبل المذيع الداخلي للملعب بعد احراز الهدف، هتف الجمهور باسم موسوليني بدلا من فلورياني، كذلك أدى الجمهور التحية الفاشية السابقة للدكتاتور الإيطالي موسوليني.

الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الكرة الإيطالية.

وما حدث ليس وليد الصدفة ولكن له سابقة بين اللاعب وجماهير فريقه.

وسبق وطلب رومانو من الجماهير عدم الحكم عليه كونه حفيد ديكتاتور إيطالي سابق، وأن يكون الحكم عليه فقط عبر مستواه في المباريات.

كذلك طلب من الجمهور عدم ذكر اسم موسوليني عند ذكر اسمه، وأن اسمه هو رومانو فلورياني وليس رومانو موسوليني.

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