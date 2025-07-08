اليد العليا تعود لإنتر.. رومانو: انتهاء مدة الشرط الجزائي لـ تورام

انتهت مدة الشرط الجزائي المدرج في عقد ماركوس تورام لاعب إنتر.

ماركوس تورام النادي : إنتر إنتر

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي قد انتهى.

وكشف رومانو أن الشرط الجزائي كان يبلغ 75 مليون يورو.

بينما كشفت بعض التقارير الإخبارية الأخرى أن الشرط الجزائي كان قيمته 85 مليون يورو.

وبذلك تعود اليد العليا في المفاوضات إلى النيراتزوري، بمعنى إذا أراد ناد التعاقد مع تورام سيجب عليه التفاوض أولا والتوصل لاتفاق مع إنتر.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى 2028.

وانضم اللاعب المولود في مدينة بارما الإيطالي إلى إنتر في صيف 2023 بدون مقابل قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بعد منافسة مع ميلان.

ولعب تورام رفقة إنتر 50 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

وإجمالا، خاض الفرنسي 96 مباراة مع إنتر وتمكن من تسجيل 33 هدفا وصناعة 22.