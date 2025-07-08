اليد العليا تعود لإنتر.. رومانو: انتهاء مدة الشرط الجزائي لـ تورام

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - ماركوس تورام

انتهت مدة الشرط الجزائي المدرج في عقد ماركوس تورام لاعب إنتر.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي قد انتهى.

وكشف رومانو أن الشرط الجزائي كان يبلغ 75 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو الصفقة الثالثة.. إنتر يتعاقد مع يوان بوني مهاجم بارما

بينما كشفت بعض التقارير الإخبارية الأخرى أن الشرط الجزائي كان قيمته 85 مليون يورو.

وبذلك تعود اليد العليا في المفاوضات إلى النيراتزوري، بمعنى إذا أراد ناد التعاقد مع تورام سيجب عليه التفاوض أولا والتوصل لاتفاق مع إنتر.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى 2028.

وانضم اللاعب المولود في مدينة بارما الإيطالي إلى إنتر في صيف 2023 بدون مقابل قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بعد منافسة مع ميلان.

ولعب تورام رفقة إنتر 50 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

وإجمالا، خاض الفرنسي 96 مباراة مع إنتر وتمكن من تسجيل 33 هدفا وصناعة 22.

ماركوس تورام إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني تقرير: حفيد موسوليني يقترب من الانتقال إلى كريمونيزي سكاي: نابولي يرد على عرض جالاتاسراي لضم أوسيمين "لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية
أخر الأخبار
ذا أثليتك: إنتر ميامي يثق في تجديد ميسي رغم مفاوضات أهلي جدة 4 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد السكندري يستعير محمود عجيب مهاجم ديروط 14 دقيقة | الكرة المصرية
أرنولد: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سان جيرمان.. وكل شيئ وارد في مرحلة خروج المغلوب 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
قرعة دوري المحترفين - السكة الحديد يواجه الترسانة.. وطنطا ضد بترول أسيوط في الجولة الأولى 57 دقيقة | القسم الثاني
آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان ساعة | كأس العالم للأندية
رومانو: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض لـ جونزالو جارسيا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508869/اليد-العليا-تعود-لإنتر-رومانو-انتهاء-مدة-الشرط-الجزائي-لـ-تورام