توتنام يتعاقد مع مدافع ياباني

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

كوتا تاكاي لاعب توتنام

أعلن توتنام تعاقده مع المدافع الياباني كوتا تاكاي قادمًا من كاواساكي فرونتالي.

ووقّع صاحب الـ20 عامًا على عقد مع توتنام حتى عام 2030.

وينتظر توتنام حصول اللاعب على تصريح العمل، من أجل أن يتمكن من تسجيله في قائمته والمشاركة في المباريات.

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وفقًا لموقع ذا أتلتيك، فإن الصفقة كلفت توتنام مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

يلعب تاكاي مع الفريق الأول لكاواساكي منذ عام 2023.

وشارك تاكاي في 31 مباراة مع الفريق الياباني خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين.

وتوج اللاعب الشاب مع فريقه بكأس السوبر الياباني وكأس اليابان.

وحصل تاكاي على جائزة أفضل لاعب شاب في اليابان لعام 2024.

وسبق لتاكاي المشاركة في 4 مباريات دولية بقميص منتخب اليابان.

كاواساكي فرونتال كوتا تاكاي
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