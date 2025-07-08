تقرير يكشف حقيقة فشل مفاوضات النصر مع جيسوس

كشفت تقارير سعودية حقيقة فشل المفاوضات بين نادي النصر والمدرب البرتغالي جورج جيسوس.

ويبحث النصر عن مدرب جديد لخلالفة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن مفاوضات النصر مع جيسوس لم تفشل، ولكن هناك رتوش بسيطة يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس من المتوقع وصوله غلى الرياض العاصمة السعودية الأسبوع المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى احتمالية فشل مفاوضات النصر مع جيسوس واتجاه المدرب البرتغالي لدراسة عروض أخرى.

وينتظر أن يتحصل البرتغالي خيسوس على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.