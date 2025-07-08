تقرير يكشف حقيقة فشل مفاوضات النصر مع جيسوس

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

كشفت تقارير سعودية حقيقة فشل المفاوضات بين نادي النصر والمدرب البرتغالي جورج جيسوس.

ويبحث النصر عن مدرب جديد لخلالفة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن مفاوضات النصر مع جيسوس لم تفشل، ولكن هناك رتوش بسيطة يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس من المتوقع وصوله غلى الرياض العاصمة السعودية الأسبوع المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى احتمالية فشل مفاوضات النصر مع جيسوس واتجاه المدرب البرتغالي لدراسة عروض أخرى.

وينتظر أن يتحصل البرتغالي خيسوس على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

النصر السعودي جورج جيسوس
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