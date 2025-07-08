سكاي: نابولي يرد على عرض جالاتاسراي لضم أوسيمين

رد نادي نابولي على عرض نظيره جالاتاسراي التركي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي رفض عرضا من جالاتاسراي لضم أوسيمين مقابل 60 مليون يورو وكذلك طريقة الدفع.

وأفادت الشبكة أن النادي الإيطالي يريد فقط 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير قد كشف في وقت سابق أن اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري التركي، ولن تشكل البنود الشخصية أي مشكلة، ولكن الأمر يقف على الاتفاق بين الناديين.

وأشار رومانو إلى أن الهلال يبقى صاحب أكبر عرض لضم اللاعب حتى الآن مقابل 75 مليون يورو، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع أوسيمين حتى الآن.

وكان اللاعب قد قضى الموسم الماضي معارا من نابولي إلى جالاتاسراي.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته في ترك كرة القدم الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي في عقده.

ويستعد نادي الهلال لزيادة عرضه لراتب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.